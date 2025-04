Campinas promove feirão com 1.000 vagas de emprego

A Prefeitura de Campinas realiza nesta sexta-feira (11) o 6º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2025. O evento, organizado pela Secretaria de Trabalho e Renda, acontece das 9h às 16h na Casa de Nazaré, localizada na Rua Ondina Moreno de Lima, 546, no Jardim Liliza, região do Campo Grande.

Serão mais de mil vagas de trabalho ofertadas, sendo 350 com encaminhamento direto para quem comparecer presencialmente. Nove empresas participarão do evento, oferecendo entrevistas no local e possibilidades de contratação imediata.

Entre os destaques, está a empresa responsável pelo Aeroporto de Viracopos, com oito vagas com salários de até R$ 2.893,54, e o supermercado Pague Menos, com 147 oportunidades disponíveis. Também participam: Cleanic Ambiental, Goodbom, Recursos RH, Telemont, Uniseter, VB Transportes e BHG (Poupatempo).

A ação integra a estratégia da Prefeitura de descentralizar os serviços de empregabilidade, facilitando o acesso de moradores a vagas próximas de suas casas.

Para participar, é necessário levar um documento com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

SERVIÇO