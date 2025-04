Hortolândia antecipa campanha e vacina 1,6 mil contra gripe

A campanha de vacinação contra a gripe em Hortolândia começou com bons resultados. Em apenas uma semana desde o início da ação, na última terça-feira (1º), mais de 1.600 pessoas já foram imunizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. O número foi considerado positivo pela Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria de Saúde, que avaliou a adesão da população como expressiva.

Diferentemente do calendário adotado por outras cidades da região e pelo governo do Estado, Hortolândia antecipou a vacinação neste ano. A medida, segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Ana Paula Fernandes, contribuiu para a alta procura. “Acreditamos que a boa procura registrada na primeira semana foi por causa da mudança do tempo nos últimos dias. Ao perceber que o inverno está próximo, a população foi às UBSs para se imunizar contra a gripe”, explicou.

O público acima de 60 anos foi o que mais buscou as unidades de saúde — esse grupo é um dos prioritários definidos na campanha de vacinação deste ano.

A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, em todas as UBSs. Em quatro unidades, o horário de atendimento é ampliado:

UBSs Dom Bruno Gamberini, Rosolém e Santa Clara : das 7h30 às 17h30

UBS Figueiras: das 7h30 às 18h30

A campanha segue em andamento, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis contra complicações causadas pela gripe.