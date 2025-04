Campanha incentiva doação de sangue em Vinhedo

A cidade de Vinhedo promove nesta sexta-feira (11) mais uma edição da campanha de doação de sangue “Vinhedo Sangue Bom”, iniciativa conjunta da Prefeitura com o Hemocentro da Unicamp. A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no prédio da OAB, localizado na Avenida Brasil, nº 669, no Jardim Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e colaborar com o tratamento de pacientes que precisam de transfusões, a campanha está com inscrições abertas pelo link: forms.gle/DmGRuf27KeadyV558. O agendamento é necessário para evitar aglomerações.

Para doar, é preciso apresentar documento com foto (RG ou CNH) e informar o endereço completo da residência. Pessoas que apresentaram febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias devem aguardar a recuperação completa antes de participar.

O processo é seguro, rápido e indolor. Todo o material utilizado é descartável, o que elimina o risco de contaminação. A ação será coordenada pela equipe técnica do Hemocentro da Unicamp.