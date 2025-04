PF cumpre mandado contra francês por racismo e antissemitismo

A Polícia Federal (PF) de Campinas cumpriu, na manhã desta segunda-feira (8), um mandado de busca e apreensão em Bragança Paulista (SP) contra um homem de nacionalidade francesa, de 36 anos, investigado por disseminar conteúdos racistas e antissemitas em redes sociais. A ação é fruto de uma cooperação internacional, com dados compartilhados pela Interpol da França.

Durante o cumprimento da decisão judicial, expedida pela 9ª Vara Federal de Campinas, os agentes apreenderam um notebook e um HD externo, que agora serão periciados para apuração de provas digitais. O conteúdo pode embasar responsabilizações criminais futuras, conforme informou a PF.

As investigações tiveram início em 2024, após autoridades francesas identificarem postagens de ódio feitas no final de 2023 pelo suspeito, que então já se encontrava no Brasil. O material foi repassado ao Núcleo de Cooperação Internacional da PF, que localizou o investigado no interior paulista.

O homem, cujo nome não foi divulgado, vai responder pelo crime de preconceito racial ou incitação ao ódio, o que pode resultar em pena de até três anos de prisão, segundo a legislação brasileira.

A Polícia Federal reforçou que o combate aos crimes de ódio na internet tem sido prioridade nos últimos anos, com uso de acordos internacionais de cooperação policial para localizar e responsabilizar autores de conteúdos ilegais que atentam contra a dignidade humana.