Dupla compra roupa da Vivo em brechó para furtar fios e vai presa

Dois homens foram presos na segunda-feira (7), enquanto tentavam furtar cabos de telefonia na região do Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Vestindo camisetas com o logotipo da empresa Vivo, adquiridas em um brechó, a dupla foi denunciada por populares e detida pela Guarda Municipal.

A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Ações Especiais da GM, que patrulhava a Avenida Carlos Lacerda. No local, os agentes encontraram os suspeitos junto a um veículo Chevrolet Celta, que estava estacionado próximo ao ponto do crime. Um dos abordados estava com a chave do carro, e confessou o furto no momento da averiguação.

Um representante da empresa Vivo foi acionado e reconheceu os fios furtados como parte da rede de telefonia da empresa. Os dois homens foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado. A dupla permaneceu presa à disposição da Justiça.