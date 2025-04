Obra interdita trecho da John Boyd Dunlop até 14 de abril

Um trecho da avenida John Boyd Dunlop (JBD), na altura do Terminal BRT Campo Grande, será totalmente interditado ao tráfego de veículos a partir das 8h30 desta terça-feira (8). A interdição, necessária para uma obra de infraestrutura da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, seguirá sem interrupções até domingo, 14 de abril.

O bloqueio ocorre no sentido bairro–Centro, entre a rua Waldemar Padovani e o Espaço do Amanhã/CEI Campo Grande. Também serão interditados o acesso à JBD pela rua Edson Luiz Rigonatto e a alça de retorno da própria avenida, no mesmo sentido.

A obra no local consiste na reconstrução de um poço de visita e desobstrução da galeria de águas pluviais. Para garantir o fluxo de veículos durante o período, a Emdec desviará o tráfego pelo interior do Terminal BRT Campo Grande. Equipes já realizam a abertura de passagem no canteiro da rotatória, permitindo o acesso ao terminal.

Agentes da Emdec estarão no local para orientar os motoristas, que terão os fluxos canalizados com cones. A recomendação para quem trafega a partir da região do Itajaí é usar rotas alternativas, preferencialmente pelas vias do bairro Novo Mundo.

Segundo a Emdec, as linhas do transporte público que operam no terminal não sofrerão alterações. A plataforma afetada é usada apenas como ponto de parada operacional, sem impacto no embarque e desembarque de passageiros.