Indaiatuba registra sexta morte por dengue

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou nesta segunda-feira (7) a sexta morte provocada pela dengue em 2025. A vítima era um homem de 85 anos, que possuía hipertensão e diabetes e estava internado em um hospital da rede privada. Com o novo registro, o município atinge 4.868 casos confirmados da doença, além de 876 em investigação.

A cidade enfrenta um cenário de alta transmissão, com surtos localizados em diversas regiões. A dengue, que é causada pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, se espalha com maior intensidade durante o período de calor e chuvas, o que contribui para a formação de criadouros.

Além da dengue, o Boletim Epidemiológico da Prefeitura aponta que quatro casos suspeitos de chikungunya e um de zika vírus estão sob análise laboratorial.

Entre os sintomas da dengue estão febre alta, dores de cabeça e no corpo, dor atrás dos olhos e nas articulações. A hidratação adequada e o acompanhamento médico contínuo são fundamentais para evitar complicações. O uso de medicamentos deve ser feito somente com prescrição médica, já que alguns remédios comuns podem agravar o quadro clínico da doença.

Com o avanço dos casos e a confirmação de novas mortes, as autoridades de saúde reforçam o alerta para a eliminação de criadouros do mosquito e o cuidado com qualquer sinal de febre.