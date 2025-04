Crescem atropelamentos e resgates de animais silvestres

A cidade de Valinhos enfrenta um aumento expressivo no número de animais silvestres feridos, segundo levantamento da Associação Mata Ciliar, referência na reabilitação de fauna no estado de São Paulo. De janeiro até agora, 417 animais provenientes do município foram acolhidos, o que representa um aumento de 13% em relação aos 369 atendidos em 2023. Atualmente, 161 ainda permanecem em reabilitação.

Além do crescimento no abandono de animais domésticos, a Prefeitura identificou uma escalada nos registros de atropelamentos, envenenamentos e eletrocussões de espécies nativas. Em resposta, a administração municipal está implementando um novo protocolo de atendimento emergencial, com apoio de diferentes secretarias e em parceria com a Associação Mata Ciliar.

“A situação exige uma resposta mais estruturada e eficaz”, afirmou Alesandra Fontanesi, diretora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.

Entre os locais mais críticos para acidentes com fauna, estão a Rodovia dos Jequitibás, entre Valinhos e Itatiba, e a Estrada Mário Covas, na região da Reforma Agrária. A presença de cercas elétricas em condomínios próximos a Áreas de Preservação Permanente (APPs) também contribui para as ocorrências.

Um caso emblemático registrado em fevereiro chama atenção: um cachorro-do-mato apareceu nas imediações de uma escola particular e, embora a orientação da Guarda Ambiental fosse para não interferir, a instituição capturou o animal de forma irregular, o que resultou em uma fratura na pata do bicho, configurando crime ambiental. “É muito preocupante que uma instituição de ensino tome essa atitude, quando deveria promover conscientização”, criticou o secretário do Verde e Agricultura, André Reis.

Além da criação do novo protocolo de atendimento, a Prefeitura avalia a instalação de corredores ecológicos e passagens aéreas em áreas críticas. A proposta visa reduzir atropelamentos e diminuir o índice de mortalidade dos animais durante o transporte. Hoje, 50% dos bichos feridos morrem a caminho de Jundiaí, segundo o comandante da Guarda Ambiental, Bastos.

Nesta semana, uma equipe da Mata Ciliar visitará Valinhos para avaliar uma área que pode receber uma unidade da instituição no município. A descentralização do atendimento é vista como estratégica para agilizar o resgate e aumentar as chances de sobrevivência dos animais silvestres.