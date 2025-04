VÍDEO: Loja de veículos é invadida e tem motos furtadas

Uma loja de veículos foi invadida durante a madrugada desta segunda-feira (7), no Jardim Santa Lúcia, região do Ouro Verde, em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, quatro criminosos usaram duas motocicletas para quebrar a fachada de vidro da Casa do Automóvel, localizada na Avenida Ruy Rodriguez, e furtaram ao menos duas motos do interior do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação aconteceu por volta das 2h30 da manhã. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a porta de vidro completamente destruída. Segundo a equipe, os assaltantes utilizaram pneus para romper a entrada da loja. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os quatro indivíduos invadem o local.

A Polícia Científica realizou perícia no local para coletar evidências que ajudem na identificação dos suspeitos. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Campinas como furto qualificado.

Até o momento, nenhum dos criminosos foi identificado ou preso, e as motocicletas permanecem desaparecidas. A investigação segue em andamento.