Casos de dengue ultrapassam 16,4 mil em Campinas

A epidemia de dengue segue avançando rapidamente em Campinas, que atingiu 16.442 casos confirmados em 2025, conforme dados atualizados nesta segunda-feira (7) pelo Painel de Arboviroses da Prefeitura. O aumento semanal de 9,6% — 1.436 novos registros — mantém a cidade em alerta epidemiológico, com duas mortes confirmadas e ampliação do número de bairros com risco alto de transmissão.

A progressão da doença foi mais acelerada entre os dias 2 e 23 de março, quando os números ultrapassaram 3.200 novos casos por semana. A tendência, segundo a Secretaria de Saúde, é que os dados das últimas duas semanas ainda sofram aumento, devido ao atraso na consolidação dos registros.

Mulheres entre 20 e 39 anos lideram os casos por faixa etária e gênero. Apenas no grupo de 20 a 29 anos, 1.841 mulheres foram diagnosticadas, contra 1.499 homens. Na faixa de 30 a 39 anos, foram 1.613 mulheres e 1.258 homens.

Em relação aos sintomas, a febre está presente em 94,9% dos casos, seguida por dor de cabeça (78,3%), dores no corpo (75,9%), nos olhos (29,5%) e vômito (26%). Sinais como dor nas articulações (9,7%) e exantema (4,8%) também são frequentes.

Centros de saúde com maior número de casos registrados:

São Quirino

Barão Geraldo

Aurélia (com um dos óbitos)

Boa Vista

São Bernardo

O índice de internações hospitalares chegou a 3,9%, o que representa mais de 600 pessoas que necessitaram de cuidados intensivos desde o início do ano.

A Prefeitura de Campinas intensificou ações como mutirões de limpeza, nebulizações, monitoramento de focos, além de atendimentos remotos e orientações em escolas. Moradores são orientados a verificar seus imóveis, eliminar água parada e autorizar a entrada de agentes de saúde.

Diante da curva crescente de contágio, autoridades de saúde alertam: a colaboração da população é essencial para conter o avanço da epidemia e evitar novas mortes.