Dário quer abrir espaço na Cohab para atender base aliada

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (7), em primeira discussão, um projeto de lei complementar enviado pelo Executivo que propõe desvincular o cargo de secretário de Habitação da presidência da Companhia de Habitação Popular de Campinas (Cohab). Oficialmente, a medida permitiria que um novo dirigente se dedicasse exclusivamente à gestão da empresa, hoje acumulada pelo titular da Habitação, Arly de Lara Romeu. A proposta entrou em regime de urgência na pauta.

Nos bastidores, porém, a proposta tem outro objetivo: segundo apuração do Portal Sampi Campinas, a manobra busca abrir espaço no alto escalão para acomodar partidos aliados da base de Dário Saadi, em cumprimento a acordos firmados durante a campanha de reeleição do prefeito. O nome que circula com força nos bastidores para assumir a secretaria de habitação ou a presidência da Cohab é o do vereador Luiz Cirilo (Podemos). O partido, que já comanda a Secretaria do Clima, passaria a controlar uma segunda pasta na administração municipal. Cirilo esteve na quinta-feira (3) no Quarto Andar.