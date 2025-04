Responsável por tribunal do PCC é preso em Mogi Guaçu

Um homem de 44 anos, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso pela Polícia Militar no fim de semana em Mogi Guaçu. Com uma vasta ficha criminal, o suspeito era procurado pela Justiça e foi localizado em uma barbearia no bairro Jardim Ipê II.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, ele apresentou uma CNH falsa, com dados de outra pessoa, mas com a própria foto. Ao ser confrontado, acabou confessando a verdadeira identidade e revelou que estava foragido por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PM, o criminoso já tem passagens por homicídio, roubo, furto, associação criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso. Em 2020, foi preso durante um tribunal do crime realizado pela própria facção.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. O suspeito permaneceu preso por uso de documento falso e por estar procurado pela Justiça.