Comunidade em Barão Geraldo recebe pavimentação: 'valeu a pena'

A comunidade do Solar de Campinas, localizada no distrito de Barão Geraldo, celebrou a conclusão das obras de pavimentação e drenagem, neste sábado, 5. O investimento total foi de R$ 9,3 milhões, beneficiando diretamente cerca de 150 famílias que residem na região.

Fundado em 1982, o Solar de Campinas está situado entre Barão Geraldo e Paulínia, na zona Norte da cidade. As intervenções abrangeram sete ruas, somando 2,6 quilômetros de pavimentação, além da instalação de 3 quilômetros de galerias pluviais.

Veteranas na mobilização por melhorias no bairro, Leonídia Leite e Miriam Sudário da Silva expressaram alívio e alegria com o novo cenário. “Valeu a pena insistir. Sofremos muito com a poeira e a lama, agora está tudo organizado”, disse Leonídia. Miriam, acompanhada do filho, celebrou a transformação: “Antes eu limpava a casa de manhã e à tarde já estava tudo empoeirado de novo. Agora a situação mudou completamente”.