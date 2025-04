Campinas estende horário de praças esportivas até 21h

A partir da próxima segunda-feira, 7 de abril, seis praças e clubes de esportes de Campinas passarão a funcionar com horário estendido até as 21h, de segunda a sexta-feira. Antes, o encerramento das atividades ocorria às 17h. A medida foi anunciada pela Secretaria de Esportes e Lazer, com o objetivo de ampliar as oportunidades de prática esportiva, lazer e bem-estar, especialmente para quem trabalha em horário comercial.

Terão horário ampliado as Praças de Esportes Pompeo de Vitto, Tancredo Neves e Emil Rached, além dos Clubes João Carlos de Oliveira, Roberto Ângelo Barbosa e Chico Mendes. Apesar da extensão do funcionamento, as piscinas continuarão fechadas no período noturno.

Nos espaços públicos incluídos na medida, será possível realizar atividades físicas como basquete, vôlei, futsal, além do uso das academias ao ar livre, que atendem desde o público da terceira idade até adultos em geral.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, o objetivo é atingir uma parcela da população que não conseguia utilizar esses espaços por conta do trabalho. “É uma oportunidade para quem trabalha diariamente. Nós ampliamos a possibilidade da população praticar atividade física, logo após o trabalho. Esperamos que a medida tenha grande adesão, porque o esporte só traz benefício”, afirmou.