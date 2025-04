Campinas inicia projeto de 200 microflorestas para combater calor

A primeira microfloresta urbana de Campinas começou a ser plantada nesta sexta-feira (4), na Praça Brigham Young, no conhecido Balão do Laranja, na região do Jardim Novo Campos Elíseos. Com área de 3.240 metros quadrados, a ação marca o início do projeto da Prefeitura para implantar 200 microflorestas em diferentes pontos da cidade, principalmente em áreas com maior concentração de calor.

A iniciativa prevê o plantio de 3.240 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, entre elas pau-brasil, ipês, jatobá, jequitibá e pitanga. As espécies foram cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, que mantém atualmente um estoque de mais de 200 mil mudas.

“Essas florestas urbanas têm papel fundamental para o bem-estar da população, pois ajudam a reduzir a temperatura, melhorar a qualidade do ar, fornecer sombra e atrair a fauna urbana”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella.

O prefeito Dário Saadi participou do início dos trabalhos e ajudou no plantio de uma das mudas, destacando a importância do projeto para transformar áreas urbanas em espaços mais sustentáveis e agradáveis.

Floresta piloto já implantada

Antes do início oficial, a Prefeitura criou um protótipo da microfloresta ao lado do portão 6 da Lagoa do Taquaral, na Praça Fernando Fernandes Olmos. A área, com 4.820 m², recebeu 2.100 árvores, servindo de modelo para as próximas etapas do programa.

Regiões prioritárias e adoção

As microflorestas serão priorizadas nas regiões mais expostas ao calor, como os distritos do Campo Grande, Ouro Verde, Nova Aparecida, Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio, além de bairros como Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury e Jardim Santa Mônica. O mapeamento das áreas críticas foi feito em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que cria o programa de adoção de microflorestas, permitindo que empresas e instituições adotem ou cuidem das áreas verdes implantadas.

A expectativa da administração é que, com o crescimento dessas áreas arborizadas, Campinas se torne uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que valoriza o convívio urbano com a natureza.