Polícia prende dois homens com 33 kg de drogas em Paulínia

A Polícia Civil de Paulínia prendeu em flagrante dois homens por tráfico e associação ao tráfico de drogas, durante operação realizada nesta sexta-feira (4) no bairro Parque Brasil 500. A ação resultou na apreensão de 33,5 quilos de maconha e haxixe, além de dois veículos, balanças de precisão, anotações do tráfico e celulares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, as investigações começaram após o setor de inteligência identificar um veículo Ford Ka vermelho, que fazia viagens frequentes à capital paulista com o objetivo de buscar drogas destinadas à revenda em Paulínia. O carro foi monitorado e interceptado pelas câmeras do sistema Detecta, sendo abordado pela polícia no portal Greco-Romano, entrada da cidade.

Durante a abordagem, o motorista confessou o transporte de entorpecentes. No porta-malas, os agentes encontraram vários tabletes de maconha prensada. Em depoimento, ele revelou que a droga pertencia a um homem conhecido como “Gui”, já conhecido nos meios policiais.

Com base nessa informação, os policiais e a Guarda Civil localizaram o segundo envolvido que estava em um GM Corsa acompanhado da namorada. Na sequência, foram apreendidos 195 gramas de haxixe, porções de maconha a granel, materiais para embalo e outros itens ligados ao tráfico.

Os dois homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A autoridade policial optou por não conceder fiança, e ambos foram encaminhados à Unidade de Detenção, onde aguardam audiência de custódia.

A investigação segue para apurar a rota de distribuição entre São Paulo e a Região Metropolitana de Campinas e identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.