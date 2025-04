Primeira onda de fria derruba as temperaturas em Campinas

O sábado (5) amanheceu com sol entre nuvens e clima mais ameno em Campinas, marcando uma mudança significativa nas temperaturas em relação aos últimos dias. De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros variam entre 17°C e 23°C, sem previsão de chuva ao longo do dia.

O céu permanece com muitas nuvens durante toda a manhã e tarde, mas o predomínio será de tempo nublado. Durante a noite, a nebulosidade continua, mantendo o clima estável e mais fresco.

A umidade relativa do ar fica entre 63% e 83%, e os ventos chegam a 20 km/h, soprando do sudeste, o que contribui para a sensação de frio.

A expectativa é que as temperaturas sigam amenas nos próximos dias, influenciadas por uma massa de ar frio que avança sobre o estado, marcando o início de um período mais típico do outono, com manhãs mais geladas e tardes agradáveis.