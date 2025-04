Unicamp vai gerir memorial no antigo DOI-Codi, em São Paulo

A Unicamp será responsável pela gestão do memorial que será instalado nas antigas dependências do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna), na Vila Mariana, em São Paulo. A informação é do Jornal da Unicamp. O local foi um dos principais centros de repressão e tortura durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).

A decisão foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) na última terça-feira (1º), data em que o golpe militar completou 61 anos, e formaliza um acordo entre a Universidade e o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

O projeto já havia sido endossado pelo Consu em dezembro de 2024, por meio de relatório do grupo de trabalho (GT) formado para analisar a proposta. A medida foi destacada como um marco no compromisso da universidade com a democracia, a verdade histórica e a justiça de transição.

A transformação do espaço representa, segundo os conselheiros, a ampliação da atuação da Unicamp para além dos seus campi, com ações de pesquisa, ensino e extensão no centro da capital paulista. A gestão do local inclui a criação de repositórios digitais, cursos de graduação e pós-graduação e atividades abertas ao público, com foco em educação para os direitos humanos.

A professora Aline Carvalho, do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte (Nepam), ressaltou o potencial do espaço para a realização de descobertas arqueológicas que possam complementar os relatos orais já existentes. “Temos muitos depoimentos, mas poucos documentos escritos. A arqueologia pode ajudar a preencher essas lacunas e contribuir com a construção da memória”, afirmou.

Já a docente Cristina Meneguello, que presidiu o GT, destacou que o prédio tombado pode abrigar atividades voltadas à promoção da diversidade, democracia e pluralidade, ressignificando um espaço marcado por violações de direitos.

Durante a reunião, o reitor da Unicamp, Antonio José de Almeida Meirelles, lembrou a relevância da decisão no contexto histórico e cultural do país. Ele citou o caso do ex-aluno Marcelo Rubens Paiva, autor da obra “Ainda Estou Aqui”, que foi adaptada para o cinema e ganhou o primeiro Oscar do Brasil. “Não poderíamos escolher momento mais simbólico para reforçar esse compromisso com a memória e a história”, declarou.

O memorial também será um espaço de reflexão sobre o período da ditadura militar, e de formação das novas gerações quanto à importância dos valores democráticos, da liberdade de expressão e do respeito aos direitos humanos.