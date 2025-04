Casos de Covid caem em março, mas doença já matou 24 em Campinas

Após um início de ano com alta no número de casos de Covid-19, Campinas registrou queda nas infecções durante o mês de março, segundo dados atualizados do Painel Interativo da Secretaria Municipal de Saúde. O recuo ocorre mesmo com o período de Carnaval, tradicionalmente associado ao aumento de transmissões.

Em fevereiro, a cidade teve o pico de casos de 2025, com 331 registros em apenas uma semana. No mês seguinte, o número caiu gradativamente, encerrando março com apenas 30 confirmações na última semana monitorada. No total do ano, já são 2.110 casos confirmados, com uma taxa de hospitalização de 5,78% e incidência de 172,9 casos por 100 mil habitantes.

Apesar da queda, a doença segue provocando mortes. Foram 24 óbitos em 2025, com maior impacto sobre a população idosa. A faixa etária acima de 80 anos concentra 13 mortes, sendo oito entre mulheres e cinco entre homens. Os grupos de 70 a 79 anos e de 60 a 69 anos também registraram óbitos, totalizando sete vítimas. A letalidade é de 2,0 por 100 mil habitantes.

Outro dado que chama a atenção é a distribuição etária dos casos. A faixa de 40 a 49 anos foi a que mais notificou infecções em 2025, seguida por adultos entre 30 e 39 anos e 20 a 29 anos. Já entre crianças e adolescentes, os números são mais baixos, com poucos registros de complicações.

O boletim ainda indica que a maioria dos casos não apresenta gravidade, sendo classificados como leves. Os centros de saúde com maior número de notificações incluem a região de Barão Geraldo, DIC I, Integração e 31 de Março.

Os dados reforçam a importância da vacinação, especialmente para pessoas com comorbidades e idosos. O vírus segue em circulação e cuidados básicos continuam fundamentais para evitar novas ondas de transmissão.