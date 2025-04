Seis cachorrinhos para adoção na Lagoa do Taquaral

A Lagoa do Taquaral, em Campinas, será palco de mais uma edição da Campet – Feira de Adoção de Animais, neste domingo, 6 de abril, das 8h às 12h, no Portão 1 do parque. A ação é promovida pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) e apresentará seis cães disponíveis para adoção, todos resgatados das ruas pela equipe do Samu Animal. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Os animais passaram por tratamento veterinário, castração, vermifugação e microchipagem, estando prontos para encontrar uma nova família. Além das feiras presenciais, interessados também podem adotar por meio do Portal Animal Campinas: https://portalanimal.campinas.sp.gov.br, onde estão disponíveis fotos, perfis e condições clínicas dos animais.

Para adotar, é necessário:

Ter mais de 18 anos ;

; Apresentar documento com foto e comprovante de endereço ;

; Levar coleira e guia para cães, ou caixa de transporte para gatos.

Segundo a diretora do DPBEA, Débora Ribeiro, as feiras têm papel importante na conscientização sobre o abandono e na ampliação do número de adoções. Desde a primeira edição, em junho de 2024, o órgão registrou um aumento de 300% nas doações.

“A adoção é um ato de amor, compaixão e consciência. Muitos desses animais vêm de histórias de abandono e sofrimento, e encontram nas famílias adotivas uma oportunidade de recomeço”, destacou a diretora.

Atualmente, o DPBEA cuida de mais de 300 animais à espera de um lar.

Serviço:

Campet – Feira de Adoção de Animais