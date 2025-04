Carreatas protestam contra pedágios no Circuito das Águas

Motoristas de cidades do Circuito das Águas devem realizar carreatas neste domingo, 6 de abril, como forma de protesto contra a proposta do Governo do Estado de São Paulo de instalar 47 novos pórticos de pedágio por meio do sistema Free Flow em rodovias estaduais da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A concentração dos participantes ocorrerá em diversos municípios, com destino final à cidade de Amparo, onde está prevista, a partir das 10h30, uma mobilização na Praça Pádua Salles. Durante o ato, será promovida uma campanha de coleta de assinaturas em apoio a um projeto de lei de iniciativa popular que propõe restrições à instalação de pedágios a menos de 60 km de outro já existente ou a menos de 40 km de cidades turísticas no estado.

O movimento regional, batizado de “Pedágio aqui não!”, surgiu após um debate público ocorrido em 6 de março, também em Amparo. Desde então, ganhou adesão de representantes políticos, empresariais e da sociedade civil. A manifestação deste domingo marca os 30 dias da mobilização.

Segundo os organizadores, as carreatas sairão das seguintes cidades:

Águas de Lindoia: concentração no espaço Burle Marx, com saída às 9h;

concentração no espaço Burle Marx, com saída às 9h; Lindoia: concentração na Praça das Águas, a partir das 9h;

concentração na Praça das Águas, a partir das 9h; Socorro: saída do Posto Portal, também às 9h;

saída do Posto Portal, também às 9h; Serra Negra: encontro no Centro de Convenções, com partida às 9h30;

encontro no Centro de Convenções, com partida às 9h30; Monte Alegre do Sul e outras cidades: concentração nas câmaras municipais, com saída às 9h30.

As carreatas devem se encontrar no trevo entre Monte Alegre do Sul e Amparo antes da chegada ao ponto final.

A proposta de implantação dos pedágios faz parte do modelo de concessão de rodovias estaduais por meio do sistema Free Flow, no qual a cobrança é feita de forma eletrônica, sem a necessidade de praças físicas. Os pórticos estão previstos para entrarem em operação a partir de 2027.