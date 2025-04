Valinhos testa novo sistema de alerta sonoro contra enchentes

A Defesa Civil de Valinhos realizou o primeiro teste do novo sistema de monitoramento e alerta sonoro instalado às margens do Ribeirão dos Pinheiros, próximo à estação ferroviária. O equipamento reúne câmera de vigilância e alto-falante para monitorar em tempo real o nível da água e emitir alertas automáticos em situações de risco de transbordamento.

A tecnologia funciona com base em um software de “régua digital” que detecta a elevação do nível do ribeirão. Ao atingir o primeiro estágio de atenção, uma sirene é acionada. No segundo estágio, considerado mais crítico, um alerta sonoro com mensagem de voz orienta os moradores a buscar áreas elevadas. Se o volume da água alcançar o terceiro nível, o sistema dispara uma ordem de evacuação imediata.

"O grande diferencial dessa tecnologia é a agilidade na comunicação. Além dos alertas automáticos, podemos falar ao vivo pelos alto-falantes, o que aumenta a segurança da população", explicou Eduardo Matias, diretor da Defesa Civil de Valinhos.

O sistema será integrado a outras ferramentas de alerta, como notificações por SMS e redes sociais, ampliando o alcance da informação em casos de emergência.

Atualmente em fase de testes, a tecnologia será ampliada para mais três pontos da cidade assim que o contrato com a empresa fornecedora for homologado. Os locais que receberão os próximos equipamentos são: