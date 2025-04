Indaiatuba tem baixa adesão à 2ª dose da vacina contra dengue

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba faz um novo alerta à população sobre a importância da vacinação contra a dengue, especialmente entre adolescentes de 10 a 14 anos, único grupo contemplado pela campanha. O imunizante, que protege contra os quatro sorotipos do vírus (1, 2, 3 e 4), exige a aplicação de duas doses com intervalo de 90 dias para garantir eficácia completa.

Apesar da ampla disponibilidade — com todas as 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) aplicando a vacina de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e a UBS 1, no Hospital Dia, funcionando também aos fins de semana — a adesão ainda é preocupante.

Do universo de 15.348 adolescentes na faixa etária, apenas 42,34% tomaram a primeira dose e somente 16,64% voltaram para a segunda aplicação, número que preocupa as autoridades de saúde.

"Nossa meta é atingir 90% de cobertura vacinal com esquema completo, mas os índices atuais estão muito abaixo do ideal. A segunda dose é essencial para consolidar a proteção, sem ela a eficácia da vacina é drasticamente reduzida", alertou Renata Marciano, diretora da Vigilância em Saúde.

Para se vacinar, basta comparecer à UBS mais próxima com documento com foto, CPF ou Cartão SUS e a carteirinha de vacinação. A vacina é uma das principais estratégias de combate à dengue, doença que segue em alta em todo o país e representa risco sério à saúde pública.