Procon emite alerta sobre golpe da notificação falsa

O Procon de Campinas emitiu um alerta aos comerciantes nesta semana sobre o “Golpe da Notificação”, uma fraude que tem circulado na internet e simula mensagens oficiais do órgão de defesa do consumidor. A ação criminosa consiste no envio de e-mails falsos com supostas denúncias contra os estabelecimentos, induzindo o destinatário a clicar em um link malicioso para acessar os “autos da notificação”.

De acordo com o Procon, nenhuma notificação é enviada com link clicável, e todas as comunicações oficiais do órgão são feitas exclusivamente por e-mails com a extensão @campinas.sp.gov.br. Mensagens enviadas por outros domínios devem ser imediatamente desconsideradas.

O diretor do Procon de Campinas, Paulo Giglio, orienta os comerciantes a redobrarem a atenção. “Caso tenha dúvida, a recomendação é entrar em contato com os nossos canais oficiais e buscar orientação”, afirmou.

Se algum comerciante for vítima da fraude ou se sentir lesado, a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência. Além disso, o órgão lembra que autuações e reclamações são comunicadas somente por e-mail institucional ou via publicação no Diário Oficial do Município.

O Procon de Campinas oferece atendimento presencial em sete unidades descentralizadas e realiza plantões mensais no CIC Vida Nova. Também é possível obter informações pelo telefone 151 ou no site: procon.campinas.sp.gov.br/atendimento.