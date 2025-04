Jovem morre atropelada ao tentar cruzar rodovia em Campinas

Uma jovem de 24 anos morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (3) ao tentar atravessar a Rodovia Santos Dumont (SP-075), na altura do km 75, sentido Sul, em Campinas. A vítima foi atingida por um veículo Citroën C4 Cactus quando corria em direção à pista, segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil.

De acordo com o relato do motorista, ele seguia pela faixa da esquerda da rodovia quando avistou a mulher vindo em sua direção. Ele afirmou que tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A jovem foi arremessada ao acostamento e morreu no local. O óbito foi atestado pela equipe do Samu.

O motorista acionou o resgate e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária e da perícia técnica. O teste do bafômetro deu resultado negativo, e os policiais não constataram indícios de excesso de velocidade.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será encaminhado para a Delegacia da área do Jardim das Bandeiras, que deverá realizar diligências complementares após a conclusão do laudo pericial. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).