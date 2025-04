Campinas sedia Circuito de Arte Independente nesta sexta

A cena de artes visuais de Campinas ganha novo fôlego a partir desta sexta-feira (4) com a abertura da terceira edição do Circuito Livre de Arte Independente (CLAI). Com 11 espaços culturais participantes, a programação inclui exposições, oficinas, apresentações musicais, gastronomia e venda de obras de arte, além de transporte gratuito para facilitar o acesso do público a todas as atividades.

Criado em março de 2020 como uma rede de apoio entre espaços autogeridos, o CLAI cresceu mesmo durante o período mais crítico da pandemia e, desde então, tem se consolidado como uma plataforma de conexão entre artistas, produtores e gestores culturais da cidade.

A edição deste ano terá ainda o lançamento de um novo mapa dos espaços culturais de Campinas, viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo e coordenado pela gestora cultural Caia Gusmão. O material será atualizado com locais recém-criados e outros que mudaram de endereço, ampliando a visibilidade do circuito de arte independente.

O CLAI já foi destaque em 2022 e 2023, com edições que promoveram circuitos de bicicleta, parcerias com festivais como o Hercule Florence, e a participação de mais de 20 espaços. Em 2025, o evento reafirma seu papel como uma plataforma plural, colaborativa e descentralizada, que valoriza a produção artística local e o acesso democrático à cultura.