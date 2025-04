Sumaré lança curso gratuito para formação de artesãos

A Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré, em parceria com a Academia do Artesanato, está com inscrições abertas para um curso gratuito de capacitação voltado a artesãos da cidade. A proposta é incentivar o desenvolvimento técnico e empreendedor de quem atua no setor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, disponível neste link, e é solicitada uma doação simbólica de uma caixa de bombom, que será destinada a uma ação de Páscoa para crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

A formação será composta por quatro encontros presenciais, com aulas focadas em empreendedorismo, gestão e desenvolvimento humano. A proposta é estimular uma mentalidade empreendedora e oferecer ferramentas práticas de gestão, ampliando as oportunidades para os participantes no mercado.