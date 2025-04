Central de venda de drogas é fechada e quatro são presos

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil desmantelou, na quinta-feira (3), um ponto estruturado para o tráfico de drogas em Estiva Gerbi. Segundo a investigação, cinco casas vizinhas eram utilizadas como centrais para venda e armazenamento de entorpecentes no bairro onde ficam as ruas Sebastião Carlos de Souza e Amábile Zanco.

No local, as forças de segurança apreenderam 1.376 microtubos com cocaína e 320 com crack, além de dinheiro em espécie e materiais usados na preparação e ocultação das drogas. Duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos durante a ação.

Em uma das residências, uma mulher foi presa após os agentes encontrarem uma mala com a maior parte dos entorpecentes. Em outra casa, as drogas estavam escondidas no forro do sofá, onde estavam dois menores, também detidos.

Horas após a ação, um homem que havia fugido do cerco policial foi encontrado ao dar entrada no Hospital Municipal Tabajara Ramos, em Mogi Guaçu, com ferimentos no pescoço. Ele também foi preso.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Estiva Gerbi e permanecem à disposição da Justiça.