Gaeco faz operação contra gestora de saúde em Jaguariúna

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas realizaram uma operação na quinta-feira (3) em unidades de saúde de Jaguariúna, administradas pela Associação Cisne. A ação faz parte de uma investigação da Promotoria de Justiça de Agudos, no interior de São Paulo, que apura supostos desvios de verbas públicas em contratos de gestão da saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os mandados de busca e apreensão tiveram como alvo principal a obtenção de documentos e provas que possam comprovar irregularidades na aplicação de recursos públicos. Segundo o Ministério Público, a operação é parte de uma apuração mais ampla, concentrada na cidade de Agudos, onde a associação possui outros contratos sob investigação.

A Prefeitura de Jaguariúna, em nota oficial, afirmou que não é alvo da investigação e que a ação realizada no Hospital Municipal Walter Ferrari, gerido pela associação, não tem relação com o município. A unidade opera por meio de contrato com a Cisne, organização responsável por gerenciar serviços de saúde em várias cidades do estado.

"A Prefeitura de Jaguariúna esclarece que a ação realizada nesta tarde no Hospital Walter Ferrari pela Promotoria de Justiça de Agudos (SP), com o apoio do Ministério Público de Campinas, não possui nenhuma relação com a cidade de Jaguariúna", destacou a administração municipal.

O Ministério Público não divulgou os valores envolvidos nos contratos investigados, nem os nomes dos possíveis alvos individuais da operação. A Associação Cisne ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação.