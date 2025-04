Cozinha com pombos: polícia fecha restaurante e prende dona

A Polícia Civil de Campinas, com apoio da Vigilância Sanitária, interditou e prendeu a responsável por uma marmitaria que funcionava em condições sanitárias precárias no bairro Jardim Brasil. O local, que preparava refeições para entrega via aplicativos, foi flagrado com presença de moscas, pombos e forte odor fétido na área de manipulação dos alimentos.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram rejeitos acumulados, falta de higiene nos utensílios e até refeições sendo preparadas ao lado de fezes de pombos, o que levou à interdição imediata do local.

“Tal situação deu ensejo à lavratura de Auto de Infração e Auto de Imposição de Penalidade, motivando a interdição total do estabelecimento”, informou a Polícia Civil em nota.

Seis funcionários estavam no local no momento da operação. A proprietária, que comandava o negócio, foi presa em flagrante e encaminhada à cadeia pública de Paulínia. O marido dela será investigado por envolvimento nas atividades do estabelecimento, conforme a Polícia.

O caso foi registrado no plantão do 3º Distrito Policial, e a Vigilância Sanitária também lavrou as penalidades cabíveis. A marmitaria operava principalmente por entregas feitas via aplicativos, o que amplia a preocupação quanto ao risco à saúde pública.