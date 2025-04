Campinas ultrapassa 15 mil casos de dengue e atualiza alerta

A cidade de Campinas ultrapassou a marca de 15 mil casos confirmados de dengue em 2025. Segundo o 13º Alerta Arboviroses, divulgado nesta quinta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde, 18 bairros estão atualmente em situação de alto risco de transmissão da doença.

A atualização semanal integra as estratégias de enfrentamento adotadas pela Prefeitura neste ano e tem o objetivo de orientar a população sobre a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, reforçar a comunicação com os moradores e direcionar ações mais intensivas nos pontos críticos da cidade.

Os bairros listados no alerta desta semana são:

Região Leste : Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Jardim Dom Bosco

: Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Jardim Dom Bosco Região Noroeste : Jardim Santa Rose e Jardim Sul América

: Jardim Santa Rose e Jardim Sul América Região Norte : Jardim São Marcos, Vila Esperança, Jardim Campineiro e Recanto Fortuna

: Jardim São Marcos, Vila Esperança, Jardim Campineiro e Recanto Fortuna Região Sudoeste : Parque Universitário de Viracopos, Jardim Maria Helena e Recanto do Sol

: Parque Universitário de Viracopos, Jardim Maria Helena e Recanto do Sol Região Sul : Jardim Campo Belo 1, Jardim Fernanda 1 e Jardim Fernanda 2

: Jardim Campo Belo 1, Jardim Fernanda 1 e Jardim Fernanda 2 Região Sudeste: Jardim Itatiaia, Jardim Bom Sucesso, Vila Formosa e Jardim São Gabriel

De acordo com a Saúde, o alerta também se aplica a bairros menores localizados no entorno dessas áreas, e a lista pode variar semanalmente conforme novos dados são atualizados. Ainda segundo a pasta, o levantamento considera critérios como incidência de casos, transmissões recentes, imóveis de difícil acesso, densidade populacional e alcance das ações dos agentes de saúde.

Entre 1º de janeiro e 31 de março, Campinas confirmou 15.006 casos de dengue e duas mortes pela doença. A população é orientada a verificar diariamente possíveis criadouros em casa, como vasos de plantas, calhas e recipientes que possam acumular água, além de permitir a entrada dos agentes de controle para as vistorias.