Motos com escapamentos barulhentos lideram multas da Emdec

As motos com escapamentos irregulares — os populares “barulhentos” — foram as principais responsáveis pelas infrações registradas durante as operações de fiscalização de trânsito realizadas em Campinas no mês de março. O balanço divulgado pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) aponta que 107 das 933 autuações foram por este motivo, representando 11,5% do total.

A maioria dos veículos flagrados com escapamento furado, silenciador inoperante ou descarga livre eram motocicletas (57 casos), ou seja, mais da metade dessas ocorrências. No geral, as motos protagonizaram 71% das infrações registradas nas 32 blitze integradas promovidas ao longo do mês em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Cerca de 1,2 mil veículos foram abordados nas operações — sendo 855 motos e 344 carros. Como resultado, 214 veículos foram removidos ao Pátio Municipal, entre eles 159 motocicletas.

Além do barulho, outras irregularidades recorrentes foram alterações irregulares no sistema de iluminação (98 autuações), pneus em más condições (89), falta de cinto de segurança (87) e licenciamento vencido (70). Conduzir sem habilitação, uma infração considerada gravíssima, também entrou no radar, com 56 autuações.

CNH 16 anos vencida e Corsa fujão

Durante uma das abordagens, um Renault Scenic com débitos de licenciamento e condutora com CNH vencida desde 2009 foi apreendido. Em outro caso, um Corsa com R$ 16 mil em multas tentou fugir do bloqueio. O motorista não possuía habilitação e os pneus estavam totalmente desgastados. O veículo foi interceptado e também encaminhado ao Pátio.

As fiscalizações fazem parte da estratégia da Emdec para coibir condutas de risco no trânsito, especialmente entre motociclistas, e seguem intensificadas. Desde o início de 2025, já foram identificadas 2,3 mil infrações, com 594 remoções de veículos.