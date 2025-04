Homem ameaça pedestres com espada e é preso em Indaiatuba

Um caso inusitado mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Indaiatuba na noite desta quarta-feira (2), quando um homem de 33 anos foi detido após ameaçar pedestres com uma espada na Praça Dom Pedro II, no Centro da cidade. O episódio foi registrado como ameaça e desobediência no boletim de ocorrência e será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Segundo o relato da GCM, o homem foi denunciado por duas vezes via COADE, sistema de monitoramento e despacho de ocorrências. Testemunhas relataram que ele estava aparentemente sob efeito de álcool ou entorpecentes e intimidava transeuntes com uma arma branca semelhante a uma espada.

Ao ser localizado pelos agentes sentado em um ponto de ônibus, o homem resistiu à abordagem e precisou ser algemado para ser contido. Uma das vítimas das ameaças, um segurança de um posto de combustíveis próximo à praça, acompanhou o suspeito até o Plantão Policial para registrar o caso.

A espada utilizada na ameaça foi apreendida e lacrada. A autoridade de plantão entendeu que houve resistência à abordagem policial, configurando o crime de desobediência, além da ameaça aos pedestres.

Após a lavratura do Termo Circunstanciado, o homem foi liberado mediante compromisso de comparecer à Justiça. As vítimas foram orientadas sobre o prazo legal de seis meses para representarem criminalmente contra o autor. A espada permanece sob custódia da Polícia Civil.