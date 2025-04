Nikolas Ferreira critica cotas trans da Unicamp: 'privilégio'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais nesta semana para criticar duramente a decisão da Unicamp de adotar cotas para pessoas trans, travestis e não-binárias em seus cursos de graduação. Em vídeo publicado em suas plataformas, o parlamentar classificou a medida como "privilégio" e anunciou a apresentação de um projeto de lei para impedir políticas de cotas identitárias em universidades públicas, além de uma ação judicial contra medida semelhante adotada pela UnB.

“Ao invés de fazer cotas sociais, que têm sentido por considerarem as desigualdades econômicas, estão criando cotas baseadas em como a pessoa se sente. Isso não dá direitos, dá privilégios”, afirmou. Para ele, a medida impõe uma diferenciação injustificada. “O que a sua sexualidade se difere do outro em termos de capacidade?”, questionou.

A decisão da Unicamp foi aprovada por unanimidade no Conselho Universitário (Consu) nesta terça-feira (1º). O modelo estabelece reserva de vagas para pessoas trans, travestis e não-binárias, aplicável por meio do Edital Enem-Unicamp. Cursos com até 30 vagas devem oferecer pelo menos uma destinada a esse público; já os com mais de 30 vagas, duas. Parte das vagas também seguirá os critérios das cotas raciais para pretos, pardos e indígenas.

Nikolas ironizou a decisão da universidade, incentivando que “se você é branco, hétero e pobre, diga que é trans ou não-binário” para se beneficiar da menor concorrência, segundo ele. O parlamentar ainda criticou projetos de lei e políticas do governo federal que também envolvem inclusão de pessoas trans em concursos e contratações públicas.

“Eles não estão conquistando direitos, estão limpando privilégios na tora”, disse. O deputado também condenou outras iniciativas voltadas à população LGBTQIA+, como a exigência do uso do nome social. “Agora o pai é obrigado a chamar uma pessoa pelo nome social. Caso contrário, é transfóbico, e transfobia é crime”, declarou.

A Unicamp, por sua vez, defende que a política segue normativas internacionais e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), buscando corrigir desigualdades históricas no acesso ao ensino superior. A seleção envolverá autodeclaração e relato de vida submetido à análise de comissão. A universidade informou que fará uma avaliação da política cinco anos após sua implementação.

No Vestibular 2025, 279 candidatos se inscreveram com uso de nome social, segundo a Comvest, e 40 foram convocados. Os cursos mais procurados por esse grupo foram Artes Visuais, Ciências Biológicas e Medicina.

Nikolas finalizou seu vídeo afirmando que seu posicionamento não é contra a comunidade LGBTQIA+, mas sim contra o que chama de “militância identitária”. “As soluções para o Brasil precisam ser daltônicas. O governante tem que fazer o melhor pra população sem ver se ela é homossexual, hétero, negro ou branco. E isso aqui não é fazer o melhor. É fazer as pessoas de trouxa”, concluiu.