Caminhão tomba na Anhanguera e aguarda remoção há mais de 24h

Um caminhão carregado com 10 toneladas de fitas de aço permaneceu tombado no canteiro central da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, desde a manhã de quarta-feira (2). O acidente ocorreu no km 111, sentido norte, por volta das 6h30, e a remoção do veículo ainda não tinha sido realizada até 9h desta quinta-feira (3), mais de 24 horas depois do ocorrido.

Segundo o boletim da concessionária AutoBAn, que administra a via, o caminhoneiro perdeu o controle da direção, rodou na faixa 2 e tombou no canteiro central. Apesar do impacto, o motorista saiu ileso, mas houve danos a 10 metros de barreiras de concreto.

Durante a ocorrência, a faixa 1 chegou a ser interditada por quase duas horas, e o tráfego ficou congestionado por 9 km, entre os km 102 e 111, nesta quarta. Desde então, o caminhão ficou tombado aguardando recursos para destombamento e remoção.

A carga de fitas de aço não é classificada como produto perigoso, mas houve derramamento do material sobre a pista.