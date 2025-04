Feira de Discos de Barão agita domingo com vinil, bandas e bazar

No próximo domingo, 6 de abril, Barão Geraldo será palco da 15ª edição da Feira de Discos de Barão, evento que promete atrair colecionadores, amantes da música em vinil e o público interessado em cultura alternativa. A programação vai das 10h às 22h, com entrada gratuita e três shows ao vivo, além da participação de dez DJs com som 100% vinil.

Entre os destaques musicais estão as bandas Scarpeedos, Bong Brigade e o Gabriel Thomaz Trio, que se apresentam a partir das 16h com repertório que mistura rock, punk e tecnobrega. A discotecagem trará gêneros variados como rock anos 80, soul, samba rock, hip hop, grooves e brasilidades, garantindo música de qualidade ao longo de todo o dia.

O evento ocorre na Cervejaria Blacaman, na Avenida Santa Isabel, 493, em Barão Geraldo (Campinas), e será petfriendly. Além dos shows e DJs, a feira reúne expositores de discos e CDs, com milhares de títulos à venda, troca ou garimpo — de clássicos do rock a raridades da MPB.

Simultaneamente, o público poderá visitar o Bazar do Amor, um espaço com brechós, artesanatos, livros, zines e artigos vintage, reforçando a proposta cultural e colaborativa do evento.

Serviço

15ª Feira de Discos de Barão

Local: Cervejaria Blacaman – Av. Santa Isabel, 493, Barão Geraldo – Campinas

Data: Domingo, 6 de abril

Horário: Das 10h às 22h

Shows ao vivo:

16h: Scarpeedos (rock/punk)

18h: Gabriel Thomaz Trio (rock/tecnobrega)

20h: Bong Brigade (rock/punk)

DJs com som 100% vinil durante todo o dia | Entrada gratuita | Petfriendly