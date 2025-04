Atleta e treinador da região na maior competição escolar do mundo

O atleta Guilherme Sanches Salla Sampaio, de 14 anos, e o técnico Bruno Noronha, ambos de Indaiatuba, foram convocados para integrar a Seleção Brasileira de Ginástica Artística na Gymnasiade 2024, que será realizada entre os dias 4 e 14 de abril, na cidade de Zlatibor, na Sérvia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A convocação foi baseada no desempenho no Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Artística, realizado em Aracaju no ano passado. Guilherme alcançou a segunda melhor colocação nacional entre os atletas nascidos em 2010, garantindo vaga para sua primeira competição internacional. Ele começou no esporte aos 6 anos, por meio do Projeto Esporte Cidadão.

O técnico Bruno Noronha também fará parte da comissão técnica da seleção, por ser responsável por um dos cinco melhores colocados do país na categoria.

A Gymnasiade é considerada a maior competição escolar do mundo, organizada pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF). O evento vai além do esporte, promovendo integração cultural e o intercâmbio entre jovens atletas de diversos países.