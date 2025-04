Holambra amplia festa do Dia do Rei e celebra cultura holandesa

Holambra vai estender a celebração do Dia do Rei, tradicional data da cultura holandesa, para todo o mês de abril. Entre os dias 7 e 30, moradores e turistas poderão participar de uma programação especial com atividades culturais, esportivas, gastronômicas e artísticas, em diversos pontos da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A cor laranja, símbolo da festividade na Holanda, tomará conta dos principais pontos turísticos, do comércio e dos restaurantes, que servirão pratos típicos para homenagear a cultura holandesa. “Essa ampliação da celebração – de um dia para o mês todo – reflete o compromisso de Holambra em valorizar a cultura, a história e a união dos diversos setores da nossa sociedade”, destacou a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A comemoração principal segue marcada para o dia 27 de abril, na Praça do Moinho Povos Unidos, com atividades a partir das 7h da manhã. A programação começa com a tradicional Corrida do Rei, que neste ano terá percursos de 7 km de corrida e 4 km de caminhada pelos cartões-postais da cidade. As inscrições estão abertas pelo site nlsports.com.br.

Após a prova, haverá solenidade oficial, seguida por apresentações musicais e folclóricas, como a Orquestra de Viola Caipira, os Gaiteiros de Holambra, o Grupo de Dança Folclórica e a Fanfarra Amigos de Holambra. Uma chuva de papel colorido, café e bolo distribuídos gratuitamente ao público também fazem parte da programação.

O evento contará ainda com food trucks, Feira de Artesanato e o tradicional Mercado de Pulgas, com venda de produtos variados. “Vamos, este ano, transformar essa festa em um mês de experiências inesquecíveis”, declarou o prefeito Fernando Capato.

A celebração integra o Calendário Oficial do Estado de São Paulo e reforça a vocação turística e cultural da cidade, que carrega com orgulho suas raízes holandesas.