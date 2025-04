Déficit de 1,5 mil bolsas ameaça transfusões no SUS da região

O Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp emitiu um alerta nesta semana: os estoques de sangue estão em níveis críticos para todos os tipos sanguíneos, e a situação ameaça o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. O quadro se agravou com a queda de 24% no comparecimento de doadores na última semana, ainda reflexo do feriado de Carnaval.

Para atender às demandas hospitalares, o Hemocentro precisa de 1.675 bolsas de sangue por semana, totalizando 6.700 por mês. No entanto, março terminou com apenas 5.133 bolsas coletadas, um déficit de mais de 1.500 bolsas que pode comprometer tratamentos, cirurgias e atendimentos emergenciais.

“Doar sangue é um gesto simples e seguro, mas essencial para salvar vidas todos os dias”, destaca a equipe do Hemocentro, que reforça o apelo à solidariedade da população.

Quem pode doar:

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis);

(menores de 18 com autorização dos responsáveis); Em boas condições de saúde;

Com peso mínimo de 50 kg ;

; Alimentadas e descansadas no momento da doação;

Portando documento oficial com foto.

Onde doar:

Hemocentro Unicamp – Rua Carlos Chagas, 480 – Barão Geraldo, Campinas

– Rua Carlos Chagas, 480 – Barão Geraldo, Campinas Posto Mário Gatti – Av. Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália, Campinas

– Av. Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália, Campinas Posto de Sumaré – Av. da Amizade, 2400 – Jardim Bela Vista, Sumaré

– Av. da Amizade, 2400 – Jardim Bela Vista, Sumaré Hemonúcleo Piracicaba – Av. Independência, 953 – Bairro Alto, Piracicaba

O Hemocentro também realiza coletas externas em cidades da região. Para mais informações, os interessados podem acessar www.hemocentro.unicamp.br ou ligar no 0800 722 8432.