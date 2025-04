Emdec interdita faixa da rua Umbelina Couto para obras

A partir desta quinta-feira, 3 de abril, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia obras de concretagem em mais uma parada de ônibus da cidade, desta vez na rua Dona Maria Umbelina Couto, no ponto localizado em frente ao Colégio Poliedro, antes da rua Carolina Florence.

Para viabilizar a intervenção, a faixa da direita da via será parcialmente interditada ao tráfego de veículos. As obras terão início às 9h, após o horário de pico da manhã, e devem seguir até o dia 11 de abril, dependendo das condições climáticas. As demais faixas da via permanecem liberadas para o trânsito.

Durante o período de interdição, um ponto provisório sinalizado será disponibilizado aos usuários do transporte coletivo. Dezesseis linhas serão impactadas: 171, 230, 249, 339, 345, 348, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 362, 369, 371 e 375.

Desde o último dia 27, a Emdec também executa obras semelhantes em uma parada da avenida General Osório, entre as ruas Barão de Jaguara e Dr. Quirino. O ponto já recebeu a nova base de concreto e deve ser liberado nos próximos dias.