Campinas terá virada no tempo com risco de temporais nesta quinta

Campinas deve registrar mudança brusca nas condições climáticas nesta quinta-feira (4), com previsão de forte instabilidade e pancadas de chuva intensas ao longo da tarde e da noite. Segundo o Climatempo, são esperados 34 mm de precipitação acumulada, o que eleva o risco de alagamentos e pontos de transtorno.

O dia começou com mínima de 20ºC, mas a máxima pode chegar aos 31ºC, mantendo o clima abafado e úmido, com umidade relativa do ar em 98%. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, prenunciando a chegada de uma frente fria ao interior paulista.

De acordo com a previsão, o avanço da frente fria ocorrerá entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira, trazendo consigo uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. As máximas devem cair para a casa dos 20ºC, alterando significativamente o cenário da semana.

A Defesa Civil de Campinas mantém alerta para temporais, especialmente em áreas urbanas suscetíveis a alagamentos. A recomendação é que a população evite deslocamentos durante os horários críticos e fique atenta aos avisos emitidos em tempo real por meio dos canais oficiais.