Foragido embriagado causa acidente grave na Lix da Cunha

Um homem de 51 anos, foragido da Justiça e embriagado, provocou um grave acidente na noite desta quarta-feira (3), na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas. Ele conduzia um carro que invadiu a contramão e colidiu de frente com outro veículo no km 6 da via, em um trecho de pista simples, sobre uma ponte e sem acostamento.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista não possuía habilitação e tinha um mandado de prisão em aberto. O teste do bafômetro registrou 0,82 mg de álcool por litro de ar, mais que o dobro do limite considerado crime de trânsito.

Apesar da colisão, ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Carlos Lourenço, onde permanece sob escolta policial. Já o condutor do outro veículo saiu ileso e também foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo.

Os dois carros foram removidos ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e o caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.