Câmara aprova salas sensoriais para pacientes com autismo

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a Câmara Municipal de Campinas aprovou, nesta quarta-feira (2), em primeira discussão, um projeto de lei que propõe a criação de salas sensoriais em unidades de saúde para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De autoria do vereador Eduardo Magoga (Podemos), a medida busca tornar o ambiente mais acolhedor para os pacientes autistas, minimizando os efeitos da superestimulação sensorial, que pode gerar crises e desconforto. As salas deverão ser equipadas com iluminação ajustável, sons suaves, texturas variadas e almofadas de pressão, elementos que ajudam a controlar estímulos excessivos.

Apesar da aprovação, a proposta pode enfrentar entraves jurídicos. Isso porque, por criar obrigações ao Executivo, o texto pode ser considerado inconstitucional, conforme prevê o regimento da própria Casa Legislativa. Ainda assim, a iniciativa foi elogiada pelos parlamentares durante a sessão.

Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa passar por segunda votação em plenário e ser sancionado pelo prefeito Dário Saadi.