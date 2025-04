Frente fria pode provocar até 100 mm de chuva em Campinas

A Defesa Civil de Campinas emitiu um alerta para fortes chuvas entre esta quinta-feira (3) e sábado (5). Segundo os dados do órgão estadual e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma frente fria pode provocar acumulados de até 100 milímetros na região, com risco de temporais.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou que os alertas são atualizados com base no monitoramento constante feito por órgãos estaduais e nacionais. “Os avisos de risco podem ser atualizados diariamente, principalmente nesse período chuvoso”, destacou.

A população deve estar atenta às mensagens nos painéis digitais instalados nas vias da cidade, que informam em tempo real sobre o risco de alagamentos. Também é fundamental evitar os pontos críticos já sinalizados durante chuvas fortes, já que há risco de enxurradas e alagamentos súbitos.

O Estado de São Paulo também utiliza a ferramenta Cell Broadcast, que envia alertas sonoros de emergência para celulares conectados a redes 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro. A mensagem aparece como um pop-up na tela e, após dez segundos, o aparelho pode ser utilizado normalmente.