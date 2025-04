Campinas soma 12 mortes no trânsito em dois meses

O trânsito de Campinas matou 12 pessoas em vias urbanas nos dois primeiros meses de 2025, segundo dados do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito, divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O levantamento mostra que, apesar de uma redução em fevereiro, os números seguem elevados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Foram nove mortes registradas em janeiro e três em fevereiro, o que representa uma queda de 67%, mas que ainda reflete um quadro preocupante. Motociclistas e pedestres representam quase 92% das vítimas fatais nesse período.

Entre os mortos, sete eram motociclistas — três deles morreram em fevereiro, número 60% menor que em janeiro. Já quatro pedestres perderam a vida, um em fevereiro e três no mês anterior. Também houve o registro de um ciclista morto, ainda em janeiro.

O boletim indica que não houve óbitos de ocupantes de veículos de passeio no último mês. Quando somadas as mortes ocorridas em rodovias que cortam o município, o total de vidas perdidas em janeiro e fevereiro sobe para 19: 14 no primeiro mês do ano e 5 no segundo. Em 2024, foram 20 no mesmo período.

Os locais com ocorrências fatais em vias urbanas nos dois meses são: