Polícia mira tráfico, lavagem e apreende carros de luxo na RMC

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (2) a Operação Pit Stop, com foco no combate ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação é coordenada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) da DEIC do Deinter 2 Campinas, e ocorreu simultaneamente nas cidades de Campinas e Hortolândia.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais, incluindo duas revendas de veículos de alto padrão. Segundo a investigação, os estabelecimentos seriam usados para movimentações financeiras e ocultação de patrimônio ligado à organização criminosa.

Durante a operação, 75 veículos foram bloqueados judicialmente. Outros 70 automóveis, registrados em nome de terceiros, foram apreendidos para análise de procedência.

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com uma pistola calibre 9 mm e um revólver calibre .357. Além das armas, os policiais apreenderam aparelhos celulares, computadores, documentos e quantias em dinheiro.