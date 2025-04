Licitação do transporte prevê até R$ 2 bi para renovação de frota

A Prefeitura de Campinas deu início nesta quarta-feira, 2 de abril, à consulta pública da minuta do edital que vai nortear a nova licitação da concessão do transporte público coletivo convencional. Um dos pontos do projeto é o investimento inicial de R$ 1 bilhão em novos ônibus nos primeiros cinco anos, com projeção de R$ 2 bilhões ao longo de 15 anos, prazo de validade do contrato. O valor total estimado da concessão gira em torno de R$ 11 bilhões.

Vale lembrar que Campinas vai receber 50 novos ônibus nas próximas semanas como medida emergencial para renovar parte da frota atual do transporte público, que apresenta quebras frequentes e desgaste visível. A chegada dos veículos foi confirmada após reuniões realizadas no último dia 20 de março entre as empresas concessionárias e a Administração Municipal.

A minuta está disponível no site da Secretaria Municipal de Transportes e também no portal da Emdec. A consulta pública segue até o dia 2 de julho, totalizando 92 dias de prazo para que a população envie sugestões. Além da participação online, urnas físicas foram instaladas nos terminais Campo Grande, Central, Barão Geraldo e Ouro Verde.

Após o encerramento da consulta, o edital será consolidado com eventuais sugestões e, posteriormente, publicado. As empresas ou consórcios interessados terão 45 dias úteis para enviar propostas, e os envelopes serão abertos em sessão pública.

A nova concessão prevê a divisão do sistema em dois lotes operacionais — Lote 1 (regiões Norte, Oeste e Noroeste) e Lote 2 (Leste, Sul e Sudoeste) — com operação do transporte convencional, do sistema BRT e do PAI-Serviço.

Entre as exigências do edital está a incorporação escalonada de 60 ônibus elétricos até o sexto ano do contrato, com 10 veículos novos por ano (cinco por lote). O número é bem menor do que o edital anterior que exigia mais de 200 veículos eletrificados. Há ainda previsão de ampliação da frota elétrica por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que pode financiar a compra de outros 256 veículos não poluentes.

As operadoras deverão constituir Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e poderão atuar em consórcio. A remuneração será atrelada à qualidade do serviço e desempenho operacional, com o poder público participando da gestão da bilhetagem eletrônica, ao lado da Emdec e das empresas. Esse último ponto também foi um mudança expressiva do edital anterior, que deixava a bilhetagem exclusiva com o poder público.

Os novos veículos que integrarão a frota terão ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas USB, GPS, câmeras de segurança e computador de bordo. A promessa é de melhoria no conforto, redução da poluição e mais agilidade nas viagens, com atualização de indicadores de insumos e demanda de passageiros.