Carga de fertilizante é apreendida após suspeita de golpe

Uma carga de 15 mil litros de fertilizante foliar da marca Fertybio N30 foi apreendida nesta terça-feira (1º) em uma residência localizada na Rua José Maturano, no bairro Saltinho, em Paulínia. O caso está sendo tratado como possível golpe contra a empresa fornecedora, com a abertura de boletim de ocorrência para investigação.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes foram acionados após denúncia de que um caminhão descarregava possível combustível no imóvel. No local, os guardas constataram que se tratava de 600 galões de fertilizante, acompanhados de nota fiscal regular. O motorista e três ajudantes foram liberados após a verificação inicial com a empresa Fertybio, que confirmou a autenticidade do documento.

Horas depois, no entanto, a própria representante de vendas da Fertybio voltou a contatar os agentes informando que a nota fiscal havia sido usada de forma indevida, pois nenhuma venda fora efetivamente concluída para o endereço em questão. Ao retornarem ao local, os guardas encontraram a carga ainda no quintal da casa, mas sem qualquer pessoa no imóvel.

A Polícia Civil foi acionada, e o material acabou sendo entregue formalmente ao representante legal da empresa, que providenciou segurança privada para o transporte. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 240 mil, foi retirada por outro caminhão.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto com autoria desconhecida no 2º boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Paulínia, que dará seguimento às investigações para apurar os responsáveis pela fraude.