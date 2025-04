Acidente entre carreta e caminhão trava Dom Pedro

Um acidente entre uma carreta e um caminhão causou congestionamento de 6 km na manhã desta quarta-feira (2) na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. A colisão ocorreu por volta das 6h38, na altura do km 140, no sentido Sul, e envolveu um choque lateral com veículo estacionado.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela rodovia, a carreta trafegava pela faixa 3 quando atingiu a lateral de um caminhão carregado com areia, que estava parado no acostamento. Apesar do impacto, os dois motoristas saíram ilesos.

O acidente provocou interdição parcial da via, com bloqueios registrados no acostamento e nas faixas 2 e 3, o que gerou trânsito lento entre os quilômetros 145,5 e 140. A operação envolveu equipes da concessionária e permanece em andamento. O tempo estava bom no momento da colisão e não houve derramamento de carga ou risco com produtos perigosos.