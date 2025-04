Baep prende homem com carro roubado em 2023

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem, no final da noite de terça-feira (1º), com diversos itens utilizados em furtos e roubos de veículos, no distrito do Campo Grande, em Campinas. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, os agentes patrulhavam o bairro Cidade Satélite Íris quando avistaram o homem sozinho dentro de um carro estacionado. Após a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado, mas o suspeito informou que o local era sua residência.

Durante vistoria na garagem, os policiais encontraram um veículo Volkswagen Polo com placas de Porto Alegre (RS). Após contato com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, foi confirmado que o carro deveria estar com o proprietário original, levantando suspeitas de adulteração.

Ao verificar os dados do automóvel, a equipe constatou que se tratava de um veículo furtado em Jaguariúna, em agosto de 2023, com placas, chassi e número de motor adulterados. O carro também estava com um documento impresso contendo informações falsas.

No interior do imóvel, os policiais localizaram:

1 documento do Polo adulterado

1 carregador de pistola

1 pistola de pressão

1 simulacro de pistola

5 chaves de veículos

16 módulos veiculares

3 bloqueadores de sinal (jammers)

1 rádio comunicador (HT)

1 rádio de viatura modelo RONTAN

1 sirene/giroflex

A suspeita é que os materiais seriam usados para o roubo e adulteração de veículos, prática recorrente em organizações criminosas. O homem foi preso em flagrante por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse de equipamentos para prática criminosa.